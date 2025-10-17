L’evoluzione di Elesolutions corre verso l’elettronica del futuro

Elesolutions è da oltre 30 anni uno dei riferimenti nell’elettronica industriale in Lombardia. Con sede a Ponte San Pietro, l’azienda sviluppa soluzioni ad alto contenuto tecnologico per settori strategici come medicale, energia, ambiente, oleodinamica e automazione. La recente ristrutturazione della sede racconta di un’azienda che cresce anche nella struttura organizzativa, con l’ingresso di nuove figure tecniche che consentono all’azienda di ampliare le proprie competenze, preparandosi ad affrontare nuove sfide in settori emergenti, sempre più specializzati e tecnologicamente evoluti. In Elesolutions, la produzione di schede e sistemi elettronici integrati è interamente gestita in house: dalla prototipazione alla produzione in serie, fino all’ assemblaggio completo in box build. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

