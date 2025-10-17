La trasformazione digitale, quindi l’IA, come metro per capire dove e come le attività di intelligence stanno cambiando passo e strumenti. E al contempo la capacità dei decisori, da un lato di comprendere rapidamente e fino in fondo strategie e tattiche, e dall’altro di essere sufficientemente consapevoli del sottile filo che separa la macchina dall’essere umano. Le nuove sfide (militari, belliche, socio-economiche) toccano svariati ambiti: l’attualità di due conflitti come l’Ucraina e Gaza, la concorrenza tra grandi aziende che gestiscono le cosiddette tecnocrazie e il destino di paesi e popoli. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’evoluzione dell’intelligence? Non è tutto scontato con l’IA. L’analisi di Teti e Manenti