L' Europa dell' auto rischia un' altra grossa crisi dei chip Il caso Nexperia preoccupa le aziende

Dday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stop alle forniture di Nexperia, imposto dopo l’intervento del governo olandese, potrebbe rallentare la produzione già dal prossimo mese. L’allarme delle case automobilistiche è globale. 🔗 Leggi su Dday.it

l europa dell auto rischia un altra grossa crisi dei chip il caso nexperia preoccupa le aziende

© Dday.it - L'Europa dell'auto rischia un'altra grossa crisi dei chip. Il "caso Nexperia" preoccupa le aziende

News recenti che potrebbero piacerti

europa auto rischia altraL'Europa dell'auto rischia un'altra grossa crisi dei chip. Il "caso Nexperia" preoccupa le aziende - Lo stop alle forniture di Nexperia, imposto dopo l’intervento del governo olandese, potrebbe rallentare la produzione già dal prossimo mese. dmove.it scrive

europa auto rischia altraL’Europa automotive rischia di diventare Eurafrica nel 2026 - Per via di un mercato del nuovo stagnante e pieno di incognite, nei piani dei Gruppi l’Europa potrebbe divenire Eurafrica. Scrive motorisumotori.it

europa auto rischia altraAuto elettriche, boom cinese in settembre. In Europa fabbriche a rischio - Intanto nell’Ue è allarme: gli impianti lavorano al 55% della capacità, con pesanti ricadute sulla redditività ... ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Europa Auto Rischia Altra