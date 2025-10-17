L' Europa dell' auto rischia un' altra grossa crisi dei chip Il caso Nexperia preoccupa le aziende
Lo stop alle forniture di Nexperia, imposto dopo l’intervento del governo olandese, potrebbe rallentare la produzione già dal prossimo mese. L’allarme delle case automobilistiche è globale. 🔗 Leggi su Dday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una frenata, anzi una retromarcia, dell’Europa sulle auto elettriche e sull’abbandono dei motori termici dal 2035 sembra ormai inevitabile. Lo ammette perfino il Direttore per l’Italia del think tank europeo Transport & Environment Andrea Boraschi alla luce dell - facebook.com Vai su Facebook
Auto elettriche, boom cinese in settembre. In Europa fabbriche a rischio https://ilsole24ore.com/art/auto-elettriche-boom-cinese-settembre-e-l-europa-rischia-otto-fabbriche-AH7YeIAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ec - X Vai su X
L'Europa dell'auto rischia un'altra grossa crisi dei chip. Il "caso Nexperia" preoccupa le aziende - Lo stop alle forniture di Nexperia, imposto dopo l’intervento del governo olandese, potrebbe rallentare la produzione già dal prossimo mese. dmove.it scrive
L’Europa automotive rischia di diventare Eurafrica nel 2026 - Per via di un mercato del nuovo stagnante e pieno di incognite, nei piani dei Gruppi l’Europa potrebbe divenire Eurafrica. Scrive motorisumotori.it
Auto elettriche, boom cinese in settembre. In Europa fabbriche a rischio - Intanto nell’Ue è allarme: gli impianti lavorano al 55% della capacità, con pesanti ricadute sulla redditività ... ilsole24ore.com scrive