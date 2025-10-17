Letizia Fuochi in concerto mostre L' intrepida e tanta musica | gli eventi di oggi
Ecco gli eventi di oggi, venerdì 17 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE SAGRE: il calendarioGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Durante uno show di fuochi d’artificio e droni al “Sky Theater” di Liuyang, in Cina, enormi scintille sono cadute dal cielo causando un piccolo incendio, subito spento dai vigili del fuoco. Nessun ferito è stato segnalato. L’incidente è avvenuto a causa del malfun - facebook.com Vai su Facebook
Mostre, foto Letizia Battaglia all'area megalitica di Aosta - L'Area Megalitica di Aosta ospiterà la mostra fotografica "Letizia Battaglia Senza Fine" dedicata alla fotografa siciliana, paladina dei diritti civili. ansa.it scrive
Letizia Battaglia, la fotografia come poesia civile: la mostra farà tappa a Forlì - Dal 18 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026, il Museo Civico San Domenico di Forlì accoglierà Letizia Battaglia – L’opera: 1970- Da exibart.com
La mostra Letizia Battaglia a Torino nel 2026 - Centro italiano per la fotografia ha siglato una partnership con Jeu de Paume nella produzione della mostra Letizia Battaglia, curata da Walter Guadagnini e inaugurata nella sede di Tours ... Riporta ansa.it