Letizia di Spagna in rosso davanti a Papa Leone XIV | lei se lo può permettere

Letizia di Spagna si è recata a Roma in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione per partecipare a una riunione nella sede della FAO dove ha incontrato Papa Leone XIV. La Reina ha indossato un magnifico tailleur pantaloni di Carolina Herrera e nonostante fosse vestita di rosso non ha commesso nessun errore di stile quando si è trovata di fronte il Pontefice. E il motivo è molto chiaro, ma procediamo con ordine. Letizia di Spagna a Roma come ambasciatrice speciale della FAO. Nel giorno dell’80esimo anniversario della FAO (16 ottobre), Letizia di Spagna ha fatto un viaggio lampo a Roma. 🔗 Leggi su Dilei.it

