Letizia di Spagna sceglie ancora il rosso per partecipare a un evento istituzionale. La regina spagnola è volata a Roma per partecipare alla cerimonia della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2025, un'occasione molto formale e importante per cui ha deciso di indossare un tailleur pantalone rosso abbinato a una camicetta con fiocco. La blusa con fiocco che piace alle reali. Un look che sempre più reali ultimamente stanno scegliendo per gli impegni pubblici: l'ultima è stata Kate Middleton durante l'incontro al castello di Windsor con la il principe Hussein, erede al trono giordano, e la principessa Rajwa.

© Amica.it - Letizia di Spagna con il look che piace anche a Kate Middleton