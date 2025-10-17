Letizia di Spagna con il look che piace anche a Kate Middleton
Letizia di Spagna sceglie ancora il rosso per partecipare a un evento istituzionale. La regina spagnola è volata a Roma per partecipare alla cerimonia della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025, un’occasione molto formale e importante per cui ha deciso di indossare un tailleur pantalone rosso abbinato a una camicetta con fiocco. La blusa con fiocco che piace alle reali. Un look che sempre più reali ultimamente stanno scegliendo per gli impegni pubblici: l’ultima è stata Kate Middleton durante l’incontro al castello di Windsor con la il principe Hussein, erede al trono giordano, e la principessa Rajwa. 🔗 Leggi su Amica.it
