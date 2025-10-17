Lesina ospita il magistrato Giannicola Sinisi con il suo libro ‘Una vita senza sbarre’
Lesina ospita il magistrato Giannicola Sinisi per la presentazione del libro ‘Una vita senza sbarre’. L’appuntamento è per lunedì 20 ottobre alle 18.30 presso l’auditorium del Centro Polifunzionale. L’evento, a ingresso libero, è organizzato dall’associazione di promozione sociale ‘Voci di Donne’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Mercoledì 22 ottobre a Firenze il ristorante coreano @ristorantehallasan ospita i piatti gourmet dello chef della @laleggendadeifratiofficial Filippo Saporito, in un connubio fuori dall'ordinario. Scopri tutte le info per partecipare alla serata nell'articolo dedicato: h - facebook.com Vai su Facebook