Lesina ospita il magistrato Giannicola Sinisi con il suo libro ‘Una vita senza sbarre’

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lesina ospita il magistrato Giannicola Sinisi per la presentazione del libroUna vita senza sbarre’. L’appuntamento è per lunedì 20 ottobre alle 18.30 presso l’auditorium del Centro Polifunzionale. L’evento, a ingresso libero, è organizzato dall’associazione di promozione sociale ‘Voci di Donne’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

