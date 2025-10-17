L’Esercito celebra il patrono san Giovanni XXIII
Esercito in festa per il santo patrono, san Giovanni XXIII. Nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, la cerimonia religiosa.Alla funzione, officiata da monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia e Città della Pieve e organizzata dal Comando militare Esercito “Umbria”, hanno partecipato i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
