Lepore | Pronti al confronto col ministero

Se coi commercianti il clima pare sereno, con l’avvio di una collaborazione, non si può dire lo stesso del rapporto tra Comune e ministero della Cultura, dopo gli ultimi attacchi della sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni. Ieri, dopo le accuse dell’assessore Simone Borsari all’esponente del governo di "fare propaganda da talk show", il sindaco (nella foto) ha preferito usare toni soft. "Il Comune è una casa di vetro e ha sempre dato al ministero (dei Beni culturali, ndr) quello che il ministero gli ha chiesto. Siamo a disposizione per un incontro se lo vorrà", replica ieri Matteo Lepore a Borgonzoni che lo ha sfidato a partecipare a un’assemblea pubblica per fare chiarezza su che cosa sta accadendo alla Garisenda, visto che i lavori di messa in sicurezza (quelli della prima fase, ndr) del monumento potrebbero allungarsi con conseguente rischio di dover rinunciare anche ai fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lepore: "Pronti al confronto col ministero"

