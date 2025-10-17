Lepore | Più mail per spostare i senzatetto che per aiutarli Anche chi lavora finisce per strada
“Ricevo più mail di persone che mi chiedono di spostare chi vive in strada, che di persone disposte a dare una mano”. Così il sindaco, Matteo Lepore, intervenuto all’apertura del festival “Home Less, More Rights” organizzato dall’associazione Avvocato di Strada. Un invito ai bolognesi a guardare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
