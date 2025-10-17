L’epidemia di ebola in Congo così l’Africa è tornata a tremare

Era il 1976 quando, per la prima volta, il professor Peter Piot ha identificato un nuovo virus dall’elevata mortalità. Il primo caso è stato rilevato in un villaggio africano chiamato Yambuku, a pochi passi dal fiume Ebola. Da allora, quel virus è noto con il nome del corso d’acqua che lambisce le regioni settentrionali della Repubblica Democratica del Congo. Paese che, da quel momento in poi, ha dovuto ciclicamente convivere con la comparsa del virus e la propagazione delle malattie generate dal vettore. A partire dalla scorsa estate e a distanza di cinque anni dall’ultima volta, un’altra epidemia di ebola ha fatto capolino nel territorio congolese e, in particolare, nella provincia del Kasai. 🔗 Leggi su It.insideover.com

