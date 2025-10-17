L' endometriosi in Sicilia una donna su 10 ne soffre | sintomi terapie innovative e la svolta del nuovo protocollo

Sette-otto anni è il tempo medio che una donna affetta da endometriosi deve aspettare prima di ricevere una diagnosi in Sicilia. Anni di dolore minimizzato, visite inutili, corse al pronto soccorso. Anni in cui la malattia avanza silenziosa, compromettendo gli organi e la fertilità. L'Isola prova. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia #IoSeguoTgR Diagnosi e cura Al via il percorso diagnostico terapeutico assistenziale per l'endometriosi. Palermo e Catania centri di riferimento per la cura di questa malattia che colpisce le donne - facebook.com Vai su Facebook

Endometriosi, la Regione pronta a presentare il piano per la diagnosi e le terapie - Sarà illustrato domani (14 ottobre) a Sala Mattarella, all'interno di Palazzo dei Normanni, il Pdta elaborato per assistere le donne affette dalla patologia cronica e altamente invalidante ... Scrive palermotoday.it

Ettore, 'giornata storica per la cura dell'endometriosi' - "Il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) è un grande progetto della sanità pubblica siciliana, importantissimo per la salute delle donne. ansa.it scrive

Endometriosi, il nuovo Percorso Diagnostico diventa realtà: dopo la legge del 2019, ora l’applicazione CLICCA PER IL VIDEO - Cinque anni dopo la nascita della rete, la Sicilia traduce le intenzioni della legge in un percorso reale di cura, equo e accessibile su tutto il territorio regionale ... Segnala ilsicilia.it