Leggerezza infinita

Romatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leggerezza Infinita di Federica Giglio a cura di Simona MicheliVenerdì 24 ottobre 2025 ore 18.00Atelier d’Artista Via di San Pancrazio 17E RomaSi terrà venerdì 24 ottobre 2025 ore 18.00, presso l’atelier dell’artista, in Via di San Pancrazio 17E in Roma, l’inaugurazione della mostra personale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

