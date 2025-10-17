Con il debutto di Leggende Pokémon: Z-A su Nintendo Switch e Switch 2, fa il suo ingresso anche la prima Stagione delle Lotte Competitive, introdotta attraverso la modalità Club Lotta Z-A. Si tratta di una novità assoluta per la serie, che sta già conquistando migliaia di allenatori in tutto il mondo grazie al suo approccio dinamico e strategico. Partecipare non è solo divertente ma anche vantaggioso: tra le ricompense più desiderate c’è infatti la Greninjite, la Megapietra necessaria per far megaevolvere Greninja in MegaGreninja, una delle forme più potenti e amate della saga. Potrebbe interessarti anche Come ottenere Pikachu, Raichu e Mega Raichu Cos’è la modalità Club Lotta Z-A. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Leggende Pokémon Z-A: Come ottenere la Greninjite e sbloccare MegaGreninja