Legge di Bilancio Centrodestra trova l’intesa sulla manovra | accordo sulle banche e via libera in Cdm

Vertice a Palazzo Chigi: la premier Meloni chiude l'accordo dopo una giornata di tensioni. Dopo una lunga giornata di scontri interni, il centrodestra ha trovato la quadra sulla legge di Bilancio, in particolare sul nodo delle banche e delle assicurazioni. L'accordo è arrivato al termine di un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, che ha permesso di sbloccare la situazione e portare la manovra in Consiglio dei ministri già domani mattina. Al tavolo, oltre alla premier, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e, in collegamento da Washington, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, impegnato al Fondo Monetario Internazionale.

