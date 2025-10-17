Legge di Bilancio Centrodestra trova l’intesa sulla manovra | accordo sulle banche e via libera in Cdm
ABBONATI A DAYITALIANEWS Vertice a Palazzo Chigi: la premier Meloni chiude l’accordo dopo una giornata di tensioni. Dopo una lunga giornata di scontri interni, il centrodestra ha trovato la quadra sulla legge di Bilancio, in particolare sul nodo delle banche e delle assicurazioni. L’accordo è arrivato al termine di un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, che ha permesso di sbloccare la situazione e portare la manovra in Consiglio dei ministri già domani mattina. Al tavolo, oltre alla premier, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e, in collegamento da Washington, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, impegnato al Fondo Monetario Internazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Terminato il vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. A quanto si apprende, ci sarebbe l'intesa all'interno della maggioranza sul contributo da parte di banche e assicurazioni per finanziare la legge di bilancio. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Stiamo per votare una legge di bilancio con 11 miliardi di tagli fatto solo per poter investire in armi. Una vera politica di coesione europea dovrebbe intervenire contro i paradisi fiscali europei dove le aziende italiane hanno sede legale per non pagare le tasse. - X Vai su X
Intesa centrodestra su banche, oggi la legge di bilancio approda in Cdm - Si tratta, secondo quanto filtra, di una replica dell'accordo degli anni scorsi ... Da msn.com
Il centrodestra chiude sulla manovra, intesa sulle banche - Domani mattina alle 11 il Cdm per il via libera (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
Regionali, il centrodestra trova la quadra - ROMA A margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio, i leader del centrodestra – riferisce una nota del centrodestra – si sono confrontati sulle candidature per la pr ... Come scrive corrieredellacalabria.it