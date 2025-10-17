Legge di Bilancio 2026 | più soldi per famiglie sanità e imprese Meloni | Manovra seria e concreta

La legge di bilancio per il 2026 è stata approvata dal Consiglio dei ministri. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri hanno poi comunicato alcune delle misure principali durante una conferenza stampa. «È una Manovra seria che vale 18,7 miliardi di euro e si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese, sanità» ha annunciato la premier, che ha ringraziato la maggioranza per «il buon senso e la compattezza». Lavoro. Meloni ha reso noto che il bonus per le mamme lavoratici sarà aumentato «da 40 a 60 euro al mese». 🔗 Leggi su Panorama.it

