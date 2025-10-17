Legge di Bilancio 2025 c' è il si del CdM | tante le novità

Approvata dal Consiglio dei Ministri la nuova Legge di Bilancio 2025. Il testo, inviato a Bruxelles, si concentra su famiglia, salari e sanità. Le misure principali includono un taglio dell'Irpef, novità sui rinnovi dei contratti collettivi e un adeguamento dell'età pensionabile. La manovra, definita seria ed equilibrata, mira a sostenere i redditi medi e le famiglie.La riduzione dell'Irpef e gli aumenti in busta pagaIl governo ha confermato una revisione delle aliquote per i redditi medi. La Legge di Bilancio 2025 prevede la riduzione della seconda aliquota Irpef, che scende dal 35% al 33%. Questa modifica interesserà i redditi compresi tra 28. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Legge di Bilancio 2025, c'è il si del CdM: tante le novità

