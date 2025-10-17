L' educazione sessuale a scuola è ferma a 50 anni fa E la Lega la vuole lasciare là

Con un emendamento approvato mercoledì 15 ottobre in commissione Cultura alla Camera, il percorso formativo diventerebbe impossibile per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - L'educazione sessuale a scuola è ferma a 50 anni fa. E la Lega la vuole lasciare là

