Lecornu si salva per 18 voti e promette | Sul Bilancio si potrà negoziare

Sebastien Lecornu incassa (di misura) la fiducia dell’Assemblea Nazionale e si prepara a una prevedibile battaglia parlamentare sul Bilancio. L’aula ha respinto entrambe le mozioni di censura presentate da La France Insoumise e dal Rassemblement National: le due mozioni non hanno però ottenuto i 289 voti necessari a far cadere il governo e si sono fermate rispettivamente a 271 e 144. Determinante la scelta dei Socialisti di non votare contro il governo (nonostante ci siano stati sette franchi tiratori), dopo che Lecornu ha annunciato il rinvio della riforma delle pensioni, misura voluta da Macron. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

