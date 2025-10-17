Lecornu si salva per 18 voti e promette | Sul Bilancio si potrà negoziare
Sebastien Lecornu incassa (di misura) la fiducia dell’Assemblea Nazionale e si prepara a una prevedibile battaglia parlamentare sul Bilancio. L’aula ha respinto entrambe le mozioni di censura presentate da La France Insoumise e dal Rassemblement National: le due mozioni non hanno però ottenuto i 289 voti necessari a far cadere il governo e si sono fermate rispettivamente a 271 e 144. Determinante la scelta dei Socialisti di non votare contro il governo (nonostante ci siano stati sette franchi tiratori), dopo che Lecornu ha annunciato il rinvio della riforma delle pensioni, misura voluta da Macron. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Francia: la rinuncia di Macron alla riforma delle pensioni salva Lecornu, che però evita la sfiducia per soli 18 voti - X Vai su X
L'Assemblea nazionale salva Lecornu, il premier francese: "Questo è il momento della verità" - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Lecornu si salva per soli 18 voti - Il secondo governo del primo ministro si salva con meno consensi del previsto dalla mozione di sfiducia presentata da La France Insoumise – Ce ne sarà anche una seconda del Rassemblement National, ma ... Come scrive rsi.ch
Francia, Lecornu si salva dalla sfiducia per 18 voti - I sì sono stati 271, quelli necessari a far cadere il governo sarebbero stati 289. Secondo avvenire.it
Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta prima mozione di sfiducia - La mozione presentata da La France Insoumise, e che aveva maggiori possibilità di passare perché appoggia ... Come scrive msn.com