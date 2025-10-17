L’economia sommersa cresce nel 2023

L’economia sommersa cresce di quasi 15 miliardi in un anno. La rilevazione è dell’ Istat parla sia di sommersa che di economia illegale nel 2023. L’economia nascosta oltre i 217 miliardi. L’economia nascosta sarebbe – secondo l’Istituto di statistica – “l’economia non osservata”; si attesta a “oltre 217 miliardi nel 2023, al 10,2% l’incidenza sul Pil”. Cresce di 15,1 miliardi segnando un aumento del 7,5% rispetto al 2022 (+7,2% la crescita del Pil corrente). Nel 2023 il valore aggiunto generato dall’economia non osservata, ovvero dalla somma di economia sommersa e attività illegali, si è attestato a 217,5 miliardi di euro (l’anno prima era a 202,4 miliardi, sempre in crescita rispetto all’anno prima ancora ). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - L’economia sommersa cresce nel 2023

Contenuti che potrebbero interessarti

#Breaking News: Cresce l’economia sommersa e illegale: +15,1 miliardi nel 2023, incidenza sul Pil al 10,2%. - X Vai su X

Continua il “Festival della Cittadinanza Digitale: Connessi al Futuro - DataPolis” si parla di dati, mafia ed economia sommersa con Paolo Di Giannantonio ora a villa Butera. - facebook.com Vai su Facebook

L’economia sommersa cresce nel 2023 - La rilevazione è dell’ Istat parla sia di sommersa che di economia illegale nel 2023. Da lapresse.it

In Italia l’economia sommersa e illegale vale 217,5 miliardi, pari al 10,2% del pil - Nel 2023 sono 3 milioni e 132mila le unità di lavoro a tempo pieno (Ula) in condizione di non regolarità, occupate in prevalenza come dipendenti (circa 2 milioni e 274mila unità). Scrive milanofinanza.it

Cresce economia sommersa e illegale +15,1 miliardi nel 2023 - Nel 2023 il valore dell'economia sommersa ed illegale (economia 'non osservata' nda) cresce di 15,1 miliardi, segnando un aumento del 7,5% rispetto al 2022 (+7,2% la crescita del Pil corrente) e super ... Scrive msn.com