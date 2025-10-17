L’economia a bassa quota è il nuovo motore di sviluppo cinese

(Adnkronos) – La Cina sta vivendo una rapida espansione della sua economia a bassa quota, un modello futuristico che si sta integrando progressivamente nella vita quotidiana e che promette di trasformare profondamente settori strategici come il soccorso di emergenza, la logistica con droni, l’ispezione delle infrastrutture energetiche e il turismo aereo. Il dinamismo del comparto è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

