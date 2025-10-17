Leclerc si sfoga nel Team Radio libere da incubo ad Austin | Sento odore di olio nella macchina
La Ferrari del monegasco costretta a rientrare ai box per un guasto al cambio durante la sessione del Gran Premio delle Americhe. "Cosa è successo? Non riesco a inserire la settima marcia!", dice il pilota sconsolato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
