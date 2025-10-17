Lecco strage di Castel D’Azzano | i carabinieri omaggiano i colleghi uccisi in servizio

Lecco, 17 ottobre 2025 – L'ululato e i lampeggianti blu delle sirene delle auto di pattuglia, il saluto al basco, l'attenti, le bandiere a mezz'asta, il picchetto d'onore. E' l' omaggio dei carabinieri di Lecco e di tutti gli operatori delle altre forze dell'ordine per i tre militari della Benemerita uccisi a Castel D'Azzano per l'esplosione in una cascina da sgomberare: il carabiniere scelto Davide Bernardello che aveva 36 anni; il brigadiere Valerio Daprà che ne aveva 56 compiuti solo da pochi giorni; il luogotenente Marco Piffari, anche lui di 56 anni. Proprio in concomitanza della celebrazione dei funerali di Stato, i carabinieri in servizio in provincia di Lecco hanno osservato un minuto di silenzio e di raccoglimento, sia nella sede del comando provinciale, sia nella caserma della compagnia di Merate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

