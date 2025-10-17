Lecce sequestrata droga nascosta nei pacchi per i detenuti
Droga nascosta nei pacchi destinati ai detenuti. I controlli, eseguiti dai militari del gruppo della guardia di finanza di Lecce, con l'ausilio delle dipendenti unità cinofile ed in collaborazione con gli agenti della polizia penitenziaria, si sono concentrati all'interno delle aree di smistamento della struttura ove vengono depositate e filtrate le spedizioni indirizzate ai detenuti. Sono stati individuati alcuni pacchi destinati a due detenuti, contenenti buste della spesa con vari generi alimentari, alle cui basi erano stati creati dei doppi fondi, all'interno dei quali sono stati trovati 14 panetti di hashish, per un totale di 1,3 Kg. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
