Lecce sequestrata droga nascosta nei pacchi per i detenuti

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Droga nascosta nei pacchi destinati ai detenuti. I controlli, eseguiti dai militari del gruppo della guardia di finanza di Lecce, con l'ausilio delle dipendenti unità cinofile ed in collaborazione con gli agenti della polizia penitenziaria, si sono concentrati all'interno delle aree di smistamento della struttura ove vengono depositate e filtrate le spedizioni indirizzate ai detenuti. Sono stati individuati alcuni pacchi destinati a due detenuti, contenenti buste della spesa con vari generi alimentari, alle cui basi erano stati creati dei doppi fondi, all'interno dei quali sono stati trovati 14 panetti di hashish, per un totale di 1,3 Kg. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

lecce sequestrata droga nascosta nei pacchi per i detenuti

© Tgcom24.mediaset.it - Lecce, sequestrata droga nascosta nei pacchi per i detenuti

Altre letture consigliate

lecce sequestrata droga nascostaLecce, sequestrata droga nascosta nei pacchi per i detenuti - I controlli, eseguiti dai militari del Gruppo della Guardia di finanza di Lecce, con l’ausilio delle ... Riporta lapresse.it

lecce sequestrata droga nascostaDroga nascosta in “doppi fondi”. Ingente sequestro all’interno del carcere di Lecce - sequestrata droga nel carcere di Lecce, determinante apporto del cane antidroga della Guardia di Finanza “Goran” ... Si legge su ilmetropolitano.it

lecce sequestrata droga nascostaLecce: hashish nascosta nelle buste della spesa, sequestrati 1,3 kg in carcere - Complessivamente sono stati rinvenuti 14 panetti di hashish, per un peso totale di 1,3 kg, su cui era stata ... Come scrive giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Lecce Sequestrata Droga Nascosta