Lecce-Sassuolo il pronostico | occhio al pareggio al Via del Mare

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Osservando le statistiche, tre delle quattro sfide più recenti giocate in Puglia sono terminate con il segno X. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lecce sassuolo il pronostico occhio al pareggio al via del mare

© Gazzetta.it - Lecce-Sassuolo, il pronostico: occhio al pareggio al Via del Mare

Argomenti simili trattati di recente

lecce sassuolo pronostico occhioPronostico Lecce vs Sassuolo – 18 Ottobre 2025 - Alla data del 18 Ottobre 2025, alle 15:00 allo Stadio Via del Mare, si gioca un match dal peso specifico rilevante per la Serie A. Riporta news-sports.it

lecce sassuolo pronostico occhioPronostico Lecce-Sassuolo: appuntamento ancora rimandato, il segno da preferire - Sassuolo è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Come scrive ilveggente.it

lecce sassuolo pronostico occhioPronostico Lecce-Sassuolo, in palio punti pesanti e continuità - Si apre al Via del Mare la settima giornata di Serie A, con la sfida Lecce- Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lecce Sassuolo Pronostico Occhio