Leao così non va bene! A San Siro un record negativo da ribaltare in casa Milan La situazione

Leao Milan, il ritorno al centro dell'attacco per guidare la rinascita. La situazione attuale Il momento è delicato, le assenze pesano, ma per Leao Milan rappresenta più di una semplice combinazione di nome e squadra: è la sintesi perfetta di responsabilità e speranza. Il ritorno al centro dell'attacco, reso necessario dagli infortuni che hanno messo .

Argomenti simili trattati di recente

Zlatan Ibrahimovic conosce bene Rafa Leao, essendone stato anche compagno di squadra e per questo lo difende Ibra era presente nello spogliatoio alla fine di Juventus-Milan e spiega cosa è successo tra Allegri e Leao:

Oggi è comprensibile l'accanimento su #leao ma la cosa più grave #JuveMilan è la conferma della assenza di senso nell'operazione #nkunku. Doppione di #leao che, se va bene, dopo due anni di infermeria quasi costante, forse vedremo bene a gennaio Un

Leao, ancora fischi da San Siro. E Rafa si infila nello spogliatoio sul 2-1 per il Genoa - Si può dire che Leao abbia preso alla lettera lo striscione esposto dalla Sud e lasciato lì per tutta la gara, in balia del vento e dei pensieri di giocatori, tifosi e dirigenti.

Leao su Twitch: «Allegri è il top. Mi sto allenando per tornare al meglio. I tifosi a San Siro fanno la differenza durante le partite» - In una stagione iniziata al meglio per i rossoneri, l'attaccante portoghese si sta definitivamente riprendendo dall'infortunio che lo ha ...

Leao bocciato, ma San Siro si divide - Ecco cosa è successo nel finire di gara, quando Rafa Leao è stato sostituito da Stefano Pioli, dopo una partita davvero da dimenticare Partita da dimenticare per Rafa Leao, che in 78 minuti giocati ...