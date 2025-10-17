Leadership e resilienza tra i ghiacci | l’esperienza di Chiara Montanari fa tappa a BergamoScienza

L’ingegnera ed esploratrice, prima italiana a guidare una spedizione in Antartide, porta al festival un talk sulla leadership nei contesti estremi e su come affrontare le sfide del presente con lucidità, flessibilità e consapevolezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

