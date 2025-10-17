Le vulnerabilità della carta | una mostra e un workshop a cura dell’Associazione Amici degli Archivi Onlus

L’associazione Amici degli Archivi Onlus promuove la salvaguardia del patrimonio documentario attraverso due iniziative complementari: la mostra Le Vulnerabilità della Carta: Storia di Degrado e Salvataggio e l’XI edizione del workshop sulla conservazione dei beni culturali cartacei, supportato dal Ministero della Cultura (MIC). L’iniziativa è stata curata dalla dottoressa Mariarosaria Cozzolino, con il prezioso supporto dei . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - “Le vulnerabilità della carta”: una mostra e un workshop a cura dell’Associazione Amici degli Archivi Onlus

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vulnerabilità critiche in Microsoft Defender for Endpoint: rischi per la sicurezza Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/vulnerabilita-critiche-in-microsoft-defender-for-endpoint-rischi-per-la-sicurezza/ Vulnerabilità cruciali sono state individuate nell - facebook.com Vai su Facebook

Mostra su Ungaretti al Museo della carta - 30 al Museo della Carta di Pietrabuona la mostra ’Giuseppe Ungaretti, il Porto Sepolto 1923. lanazione.it scrive

Giuseppe Carta in mostra a Pietrasanta - È all’ insegna della meraviglia, con un peperoncino di 16 metri che emerge dal sottosuolo e si innalza verso il cielo, che la mostra “Giuseppe Carta. Da panorama.it

A "Carta è Cultura" mostra fotografica e omaggio a Morricone - Foto club Arti visive, taglio del nastro per la mostra fotografica "Confini" a palazzo del Podestà: l’inaugurazione della mostra nell’ambito del Festival "Carta è Cultura" alla presenza di Liborio ... Da ilrestodelcarlino.it