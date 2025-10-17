Le tagliò il vestito con le forbici | Qualsiasi cosa chiedevo rispondeva ’No comando io Anche sul cibo’

di Laura Valdesi SIENA "Alla fine mi sono diplomata, ma solo nel luglio scorso. Ero stata bocciata", racconta la giovane ai giudici del collegio presieduto da Fabio Frangini. Maltrattata, sostiene, dall’ex compagno. Sia quando attendeva il loro bambino che dopo, persino davanti al piccolo, come conferma in aula all’avvocato Emiliano Bianchi che l’assiste. Entrambi giovanissimi, quando iniziò il loro amore. Lui maggiorenne e lei ancora under 18. L’uomo, ora ha 23 anni, è imputato anche per lesioni, oltre che per maltrattamenti. Non era in tribunale accanto al difensore Giulio Pezone che ha incalzato di domande la giovane al termine della sua lunga ricostruzione dell’odissea, sollecitata dal pm Serena Menicucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

