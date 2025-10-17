Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 ottobre

Sabato 18 e domenica 19 ottobre saranno due giorni di grandi modifiche alla viabilità a Roma. Nella Capitale infatti saranno tantissimi gli eventi che avranno un impatto importante sulla circolazione privata e pubblica. Ecco una guida utile per muoversi in città nel fine settimana. La mezza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Cortei a Foggia: chiuse alcune strade del centro Prendete nota ? - facebook.com Vai su Facebook

FAO, World Food Forum: strade chiuse e viabilità a Roma https://ilfaroonline.it/2025/10/16/fao-world-food-forum-strade-chiuse-e-viabilita/620841/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025: dai cortei alla mezza maratona, tutti gli eventi del weekend e la viabilità - Dai cortei alle manifestazioni fino agli eventi sportivi e alle processioni, in questo fine settimana che sta per arrivare la scelta per ... Riporta msn.com

Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 ottobre - Una guida utile per muoversi nel weekend nella Capitale fra lavori, eventi sportivi e non, manifestazioni e cortei che si terranno nel fine settimana ... Da romatoday.it

Mezza Maratona di Roma 2025: le strade chiuse, i divieti e i bus deviati. Tutte le informazioni - Domenica 19 ottobre si correrà la seconda edizione della Wizz Air Rome Half Marathon con partenza dal Circo Massimo e arrivo davanti al Colosseo. Da romatoday.it