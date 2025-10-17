Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 17 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 17 ottobre 2025. Ariete Non siete superstiziosi, vero? Perché questo venerdì 17 non è affatto male, con Luna calante in Vergine che vi rende casalinghi, semmai vi fa venir voglia di occuparvi con energia di quei lavoretti domestici che vi aspettano da tanto e che non trovate mai il tempo di iniziare. Già che ci siete, cercate anche di stabilire un contatto con i figli, che hanno bisogno di voi e chiedono attenzione in un loro modo poco evidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

