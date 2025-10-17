Le stelle del weekend | tra passione relax e sorprese d’autunno

Ariete. Fine settimana energico e pieno di iniziativa. Hai voglia di metterti in gioco, di dire la tua e di conquistare nuovi spazi, anche affettivi. Attenzione però a non esagerare con l’impulsività: un piccolo passo falso può rovinare un buon piano. Domenica promette serenità e chiarimenti. Toro. Weekend ideale per il relax e per goderti i piaceri semplici. Qualche ora di silenzio o una cena in compagnia giusta valgono più di mille parole. Venere ti rende magnetico e disponibile: chi ti è vicino se ne accorgerà. Gemelli. Hai il dono della parola e lo userai con disinvoltura. Gli incontri di questo weekend potrebbero rivelarsi più importanti del previsto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - “Le stelle del weekend: tra passione, relax e sorprese d’autunno”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Trasforma il tuo weekend in un'avventura straordinaria tra i segreti del Veneto! ?SABATO 18 OTTOBRE CONSERVATORIO BENEDETTO MARCELLO VILLA GERA CHIOGGIA SOTTO LE STELLE ?DOMENICA 19 OTTOBRE CA’ MARCELLO VIL - facebook.com Vai su Facebook

Weekend di formazione per gli aspiranti istruttori FIV tra tradizione e innovazione - X Vai su X

L'oroscopo del weekend 23-24/09 sul benessere: relax per il Capricorno - 19 aprile): siete pronti a esplorare le profondità del benessere fisico e mentale? Riporta it.blastingnews.com

Paolo Fox, oroscopo weekend sabato 11 e domenica 12 ottobre: Pesci con la luna strana, Vergine scopre l'amore, Scorpione vola. Top e flop, la... - Oroscopo di Paolo Fox del weekend di sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025: le previsioni delle stelle segno per segno con top e flop con la ... Come scrive msn.com

Oroscopo del weekend 7-8 settembre, amore e passione alle stelle: occhio a non correre. Parola d'ordine: equilibrio. Chi sale e chi scende - L'oroscopo del weekend di sabato 7 e domenica 8 settembre 2024. Come scrive leggo.it