Le ricerche di Marianna | nuova corsa contro il tempo dei soccorritori oggi e domani il maltempo concederà una tregua
Nuova corsa contro il tempo. Oggi e domani le condizioni meteo dovrebbero reggere. Prima della nuova, a quanto pare importante, ondata di maltempo prevista per domenica, i soccorritori impegnati nelle campagne di Favara tenteranno di setacciare quanti più punti possibili. Certo le condizioni dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Dispersa da 15 giorni dopo nubifragio a Favara, continuano le ricerche di Marianna - facebook.com Vai su Facebook
Le ricerche di Marianna Bello, dispersa da 13 giorni dopo l’alluvione che si è abbattuta su Favara, sono state prorogate e stanno andando avanti anche oggi - X Vai su X
Favara, vanno avanti le ricerche di Marianna Bello - FAVARA (AGRIGENTO) – Vanno avanti, da undici giorni, le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne di Favara che il primo ottobre scorso è stata inghiottita dall’alluvione che si è abbattuta sulla ... Lo riporta livesicilia.it