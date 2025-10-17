Le ricerche di Marianna | nuova corsa contro il tempo dei soccorritori oggi e domani il maltempo concederà una tregua

Nuova corsa contro il tempo. Oggi e domani le condizioni meteo dovrebbero reggere. Prima della nuova, a quanto pare importante, ondata di maltempo prevista per domenica, i soccorritori impegnati nelle campagne di Favara tenteranno di setacciare quanti più punti possibili. Certo le condizioni dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Favara, vanno avanti le ricerche di Marianna Bello - FAVARA (AGRIGENTO) – Vanno avanti, da undici giorni, le ricerche di Marianna Bello, la trentottenne di Favara che il primo ottobre scorso è stata inghiottita dall’alluvione che si è abbattuta sulla ... Lo riporta livesicilia.it

