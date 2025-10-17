Le restrizioni di Pechino sulle terre rare irritano Washington

L’ultrima risposta della Cina alla guerra commerciale statunitense ha spaventato le borse e potrebbe mettere in gravi difficoltà molte aziende occidentali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le restrizioni di Pechino sulle terre rare irritano Washington

Approfondisci con queste news

Dopo minacce #tariffe 100%, #Trump cambia tono: "Andrà tutto bene! Xi ha attraversato brutto momento. USA vogliono aiutare Cina". Pechino giustifica restrizioni #terrerare. #JDVance: negoziati "danza delicata", dipende disponibilità Pechino

Venerdì Trump ha annunciato un aumento del 100% dei dazi accusando Pechino di imporre nuove restrizioni "estremamente aggressive" alle esportazioni di terre rare

Le Terre Rare al centro della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina - Le nuove restrizioni cinesi sulle esportazioni di terre rare innescano una crisi commerciale con gli USA. Scrive alground.com

Terre rare, il G7 fa quadrato attorno a Trump. E avverte la Cina: "Risponderemo compatti" - Pechino ha deciso di introdurre nuove e pesanti restrizioni sulle forniture di terre rare. Secondo huffingtonpost.it

Giappone chiede risposta G7 su restrizioni Cina a terre rare - Il ministro delle Finanze giapponese Katsunobu Kato ha sollecitato giovedì una risposta coordinata da parte dei Paesi del G7 contro le nuove restrizioni all'export di tecnolog ... Come scrive msn.com