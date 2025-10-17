Le Reliquie di San Pio da Pietrelcina a Lanciano | il programma religioso del fine settimana

Chietitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lanciano accoglie le reliquie di San Pio da Pietrelcina, che saranno ospitate nella basilica della Madonna del Ponte sabato 18 e domenica 19 ottobre.Alle ore 9.30 di sabato è previsto l'arrivo e l'accoglienza delle reliquie all'ingresso del parco delle rose. A seguire, ci sarà la processione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

