La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso «piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito», dopo che una bomba ha distrutto le auto del conduttore di Report e della figlia sotto la loro abitazione a Pomezia. «La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere», ha aggiunto la premier. Sulla stessa linea il vicepremier Matteo Salvini, che ha parlato di un «attentato di gravità inaudita e inaccettabile», e il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha definito l’esplosione «un gesto gravissimo, vile, inaccettabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le reazioni politiche all’attentato contro Sigfrido Ranucci