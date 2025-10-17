Le reazioni dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci la condanna dalla Rai | È un attacco al servizio pubblico
Il violento attentato che, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, ha distrutto l'auto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha suscitato indignazione trasversale. Nel particolare: istituzioni e vertici Rai respingono il tentativo di intimidire il giornalismo d'inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, Meloni: atto di gravità inaudita - "Esprimo la più ferma condanna per il grave gesto messo in atto ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci e della sua famiglia, a cui rivolgo la mia piena solidarietà. Lo riporta tg24.sky.it
Le reazioni politiche all’attentato contro Sigfrido Ranucci - La premier Meloni ha espresso «piena solidarietà al giornalista e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito». msn.com scrive
Le reazioni in seguito all'attentato del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Meloni: "Ferma condanna" - Immediate le reazioni di sdegno e solidarietà da parte del governo, delle istituzioni e di ogni parte politica per l'attentato di ieri sera nei confornti del giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci. Scrive tg.la7.it