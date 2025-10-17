Le ragioni che rendono la Roma così solida

Sul foglietto delle avvertenze che accompagnava l'insediamento a Roma di Gian Piero Gasperini c’era scritto, in grassetto e maiuscolo, di procurarsi ampie scorte di pazienza nell’attesa che si manifestassero i primi effetti benefici sull’organismo. Il trauma dell’Inter, l’inizio tumultuoso dell’epopea all’Atalanta, venivano scanditi a ogni angolo, social o radiofonico, di Roma per far sì che il messaggio contaminasse gli umori generali. Dopo il primo rettilineo delle sei giornate, quindi, la fotografia è inedita. La Roma in testa, insieme al Napoli, grazie ad un’accelerazione iniziale garantita principalmente da una difesa solida è una notizia inattesa per i canoni di Gasperini. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

