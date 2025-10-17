Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 ottobre | la rassegna stampa

Tg24.sky.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime pagine dei principali quotidiani di oggi aprono con l’annuncio di un nuovo vertice tra Trump e Putin, previsto a Budapest nelle prossime settimane per “mettere fine a questa ingloriosa guerra”. La notizia arriva dopo una telefonata a sorpresa tra i due leader, alla vigilia dell’incontro di oggi alla Casa Bianca con Zelensky. In primo piano anche la manovra: trovata l’intesa nel centrodestra sulle banche, il testo approda oggi in Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

