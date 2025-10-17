Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 ottobre | la rassegna stampa
Le prime pagine dei principali quotidiani di oggi aprono con l’annuncio di un nuovo vertice tra Trump e Putin, previsto a Budapest nelle prossime settimane per “mettere fine a questa ingloriosa guerra”. La notizia arriva dopo una telefonata a sorpresa tra i due leader, alla vigilia dell’incontro di oggi alla Casa Bianca con Zelensky. In primo piano anche la manovra: trovata l’intesa nel centrodestra sulle banche, il testo approda oggi in Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buongiorno con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi 16 ottobre - X Vai su X
S A P E R E SUBITO, C A P I R E MEGLIO Buongiorno, ecco le PRIME PAGINE di oggi, 16 Ottobre 2025 LA NUOVA VENEZIA IL GAZZETTINO LA VOCE DI ROVIGO Consigliamo i nostri lettori all'acquisto giornaliero in edicola di almeno una copia dei nostri qu - facebook.com Vai su Facebook
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 17 ottobre 2025 - L'articolo Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 17 ottobre 2025 proviene da Lazionews. Si legge su msn.com
Le prime pagine sportive nazionali – 16 ottobre 2025 - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Segnala lazionews24.com
Rassegna stampa Cagliari: prime pagine quotidiani sportivi – 15 ottobre 2025 - Rassegna stampa Cagliari, ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani del 15 ottobre 2025 Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi italiani: Tuttosport, Corrie ... Segnala cagliarinews24.com