Le previsioni meteo di oggi 17 ottobre ad Avellino

A Avellino oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3052m. I. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il tempo migliora ma c'è ancora un'allerta meteo: le previsioni per venerdì 17 ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Le #previsioni #meteo di oggi #16ottobre e domani venerdì #17ottobre - X Vai su X

Meteo: venerdì ancora instabile al Sud, domani nuova perturbazione - Ultime piogge e temporali al Sud, con fenomeni in attenuazione, ma la tregua sarà breve. Si legge su meteo.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 17 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 17 ottobre, una nuova allerta meteo arancione su parte della Puglia e allerta meteo ... fanpage.it scrive

Meteo, prosegue ottobrata al Nord. Maltempo al sud: allerta arancione in Calabria e Puglia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, prosegue ottobrata al Nord. Secondo tg24.sky.it