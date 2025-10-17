Si parla molto di adattamento climatico delle città: le ondate di calore rendono indispensabile offrire spazi naturalmente ombreggiati, fontane, elementi rinfrescanti, accessi all’acqua potabile; gli eventi meteorologici estremi stressano la capacità delle reti fognarie e dei reticoli superficiali, richiedendo maggior estensione di aree non pavimentate e drenanti. È relativamente semplice (si fa per dire) ripensare i grandi parcheggi e le aree asfaltate della città contemporanea, depavimentando, introducendo filari di alberi, fossi drenanti e altre soluzioni basate sulla natura (NBS). Anche a prescindere dalle questioni climatiche, in questo modo le città diventerebbero più belle e vivibili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Le piazze storiche tra tutela e adattamento climatico