Le parole commosse di Carlo Conti in apertura di Tale e Quale Show | Permettetemi due pensieri

Carlo Conti ha ricordato i tre agenti morti nell'esplosione di Verona, di cui sono stati celebrati i funerali nel pomeriggio di oggi, ma ha indirizzato anche parole di vicinanza al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

"Devo fermarmi, perché ho un nodo in gola”. Con queste commosse parole Murray Walker, storico telecronista Formula 1 e amico di Damon Hill, celebrava il titolo mondiale vinto dall'inglese a Suzuka. Era il 13 ottobre 1996. #MemasGP #DamonHill #Japanes - facebook.com Vai su Facebook

Le parole di Carlo Conti in apertura di Tale e Quale Show: “Permettetemi due pensieri” - Carlo Conti ha ricordato i tre agenti morti nell'esplosione di Verona, di cui sono stati celebrati i funerali nel pomeriggio di oggi, ma ha indirizzato ... Come scrive fanpage.it

L'annuncio di Carlo Conti al Tg1: «Gazzoli conduttore di Sanremo Giovani» - In diretta durante l'edizione del Tg1 delle ore 20, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, Carlo Conti, ha annunciato che Gianluca Gazzoli sarà il conduttore di ... Segnala msn.com

Carlo Conti spaccacuore: “Quando sono morti il fratello di Panariello e il babbo di Pieraccioni…” - Carlo Conti e i lutti affrontati al fianco di Panariello e Pieraccioni Carlo Conti racconta l’amicizia con Giorgio Panariello e Leonardo ... Lo riporta msn.com