Le nuove terapie contro il cancro | gli anticorpi coniugati la biopsia liquida il test del sangue
Ci sono i test di precisione in grado di riconoscere oltre 50 tipi di tumore prima dei sintomi. E poi l’A ntibody-drug conjugate fatto da un anticorpo monoclonale e un chemioterapico. E le nuove terapie standard per i tumori alla vescica. Nuove cure contro il cancro saranno presentate al Congresso annuale della Società europea di oncologia medica (Esmo) al via oggi a Berlino con 37mila specialisti provenienti da tutto il mondo. «Il futuro dell’oncologia è tutto qui. E in parte, per fortuna nostra e dei malati, è già anche presente» dice al Corriere della Sera Giuseppe Curigliano, presidente di Esmo e direttore della Divisione sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative all’Istituto europeo di Oncologia di Milano. 🔗 Leggi su Open.online
Nasce il Centro Nazionale Intelligenza Artificiale e Tecnologie Innovative per la Salute (Iatis) dell'Istituto superiore di sanità (Iss). Sei aree di competenza, dalla telemedicina alle nuove terapie.
Un passo avanti verso nuove terapie per la Sclerosi multipla! La prima sperimentazione sull'uomo con CAR-T anti-BCMA (target per B-cell) per SM risultati preliminari: miglioramenti nei sintomi e nei biomarcatori, senza significativa neurotossicità.
Le nuove terapie contro il cancro: gli anticorpi coniugati, la biopsia liquida, il test del sangue - Le cure e i metodi di diagnosi più innovativi al congresso dell'oncologia di Berlino
Tumore alla prostata: scienziati identificano nuova combinazione di farmaci che blocca la crescita delle cellule cancerose - Una nuova combinazione farmacologica scoperta a Londra potrebbe fermare la crescita del tumore alla prostata avanzato e resistente.
Vaccini a mRNA: La Rivoluzione nel Trattamento del Cancro - Esplora il ruolo innovativo dei vaccini a mRNA nel trattamento del melanoma e di altre tipologie di cancro.