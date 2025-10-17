Le nuove terapie contro il cancro | gli anticorpi coniugati la biopsia liquida il test del sangue

Ci sono i test di precisione in grado di riconoscere oltre 50 tipi di tumore prima dei sintomi. E poi l’A ntibody-drug conjugate fatto da un anticorpo monoclonale e un chemioterapico. E le nuove terapie standard per i tumori alla vescica. Nuove cure contro il cancro saranno presentate al Congresso annuale della Società europea di oncologia medica (Esmo) al via oggi a Berlino con 37mila specialisti provenienti da tutto il mondo. «Il futuro dell’oncologia è tutto qui. E in parte, per fortuna nostra e dei malati, è già anche presente» dice al Corriere della Sera Giuseppe Curigliano, presidente di Esmo e direttore della Divisione sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative all’Istituto europeo di Oncologia di Milano. 🔗 Leggi su Open.online