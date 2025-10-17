Le mucche pascolano di notte l’allevatore viene multato per disturbo della quiete pubblica
Una storia di paese diventa un racconto di una vallata, protagonista un contadino di una piccola frazione di Lorsica, nell’entroterra genovese. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dicono che le mucche felici sono quelle che pascolano ad alta quota. I nostri animali vengono portati sopra i 1.200 metri, dove l’erba e i fiori sono più profumati e l’acqua è quella fresca e pura di sorgente. Siamo orgogliosi di poter allevare in montagna - facebook.com Vai su Facebook
Minnesota: mucca Longhorn fugge dal pascolo e attacca un uomo, poi viene abbattuta dalla polizia; il Video - Un filmato drammatico girato in una zona rurale del Minnesota mostra una grossa mucca Longhorn fuggita dal pascolo, lanciarsi contro un uomo che cercava di fermarla, prima di essere ... ilmeteo.it scrive
