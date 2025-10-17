Le medaglie di Armando Giuffredi in mostra a Traversetolo

Parmatoday.it | 17 ott 2025

Una mostra dedicata allo scultore Armando Giuffredi (1909-1986) e alla sua attività di medaglista. L'esposizione "Di getto e di conio. Armando Giuffredi medaglista" è in calendario dal 25 ottobre al 4 aprile al Museo Renato Brozzi di Traversetolo, che ospita l'opera dell'artista piacentino che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

