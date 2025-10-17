Le mani delle mafie sulle Olimpiadi Milano-Cortina | il Viminale ferma sedici imprese

Maxiprovvedimento di interdittiva nei confronti di aziende che miravano agli appalti: “Riscontrati collegamenti con esponenti della criminalità organizzata in grado di incidere sulle scelte imprenditoriali”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Le mani delle mafie sulle Olimpiadi Milano-Cortina: il Viminale ferma sedici imprese

