Le mani delle mafie sulle Olimpiadi Milano-Cortina | il Viminale ferma sedici imprese

Repubblica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxiprovvedimento di interdittiva nei confronti di aziende che miravano agli appalti: “Riscontrati collegamenti con esponenti della criminalità organizzata in grado di incidere sulle scelte imprenditoriali”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

le mani delle mafie sulle olimpiadi milano cortina il viminale ferma sedici imprese

© Repubblica.it - Le mani delle mafie sulle Olimpiadi Milano-Cortina: il Viminale ferma sedici imprese

Contenuti che potrebbero interessarti

mani mafie olimpiadi milano"Non scherzate, siamo mafiosi". Le mani degli ultrà su Milano-Cortina - La criminalità romana si voleva infiltrare negli appalti per i Giochi ... Da msn.com

mani mafie olimpiadi milanoLe mani degli Ultrà su Olimpiadi Cortina, 'qui comandiamo noi' - Avevano già acquisito la gestione diretta e indiretta di alcuni locali pubblici ampezzani e stavano tentando di infiltrarsi negli appalti pubblici per le Olimpiadi invernali i tre appartenenti ad un g ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mani Mafie Olimpiadi Milano