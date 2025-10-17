Le luci nel bosco magico la nuova opera di Stefania Bellini

Con “Le luci nel bosco magico”, Stefania Bellini offre un dono prezioso: un invito a tornare bambini senza smettere di essere adulti, e a credere ancora nelle fiabe come strumenti di saggezza. Casa editrice: Dantebus Edizioni Genere: Novella Pagine: 42 Prezzo: 22,90 € Codice ISBN: 979-1257050054 “Le luci nel bosco magico” di Stefania Bellini è una fiaba che porta in sé un profondo significato filosofico, capace di far riflettere i più grandi mentre incanta i più piccoli. Dopo che l’affettuosa e saggia madre ha raccontato al protagonista dell’opera, l’orsetto Tingo Bao, di una leggenda su un tesoro misterioso, il piccolo si mette in cammino alla sua ricerca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

