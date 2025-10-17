Le liste civiche rilanciano | nuovo evento per accelerare su idee e partecipazione per le amministrative
Dopo il successo del Festival dell’Innovazione Urbana, le liste civiche che hanno animato il dibattito politico aretino tornano a riunirsi. L’appuntamento è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 15 all’Hotel Etrusco di Arezzo, dove la coalizione civica composta da Scelgo Arezzo, Con Arezzo -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
De Luca dopo il faccia a faccia con Fico ha toni più concilianti. Ma è il tema delle candidature nelle liste civiche ad agitare il centrosinistra campano.
Invito alla cautela: raffrontare i dati di lista alle Regionali è molto scivoloso, perché ci sono le preferenze e le liste civiche che drenano in quantità variabile dai partiti nazionali. #Marche
Arezzo, le liste civiche rilanciano: idee e partecipazione per il futuro della città - Domani, sabato 18 ottobre, ore 15 all'Hotel Etrusco l'incontro organizzativo dopo il Festival dell'Innovazione Urbana.