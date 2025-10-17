Le immagini desolanti di Bagnaia a Phillip Island | in difficoltà già nelle prequalifiche del GP Australia
Nuova amarezza e frustrazione in pista nelle prequalifiche del GP Australia per Pecco Bagnaia: la sua Ducati continua nei problemi di stabilità costringendolo a ripetuti rientri ai box. E a un fitto confronto con i propri tecnici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bagnaia a Phillip Island per dimenticare Mandalika: "Ritrovare le sensazioni di Motegi". Pirro fa 70 gare in MotoGP - A Phillip Island la Ducati si presenta senza Marquez, ma con Pirro che affiancherà un Bagnaia desideroso di prendersi una rivincita dopo la brutta prova di Mandalika ... Lo riporta sport.virgilio.it