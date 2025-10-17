Le immagini desolanti di Bagnaia a Phillip Island | in difficoltà già nelle prequalifiche del GP Australia

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova amarezza e frustrazione in pista nelle prequalifiche del GP Australia per Pecco Bagnaia: la sua Ducati continua nei problemi di stabilità costringendolo a ripetuti rientri ai box. E a un fitto confronto con i propri tecnici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

