Le immagini all' esterno della casa di Ranucci dopo l' attentato con la bomba | FOTO
Attimi di terrore nella notte a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, alle porte di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L'esplosione ha provocato la distruzione di due automobili, una appartenente al conduttore della trasmissione Report e l'altra alla figlia. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Pomezia con in nucleo investigativo di Frascati e la Digos della questura di Roma che stanno indagando per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Non ci sono stati feriti. Coordina le indagini la procura della Repubblica di Velletri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Le immagini del successo esterno della FC Pistoiese in Coppa Italia: https://tinyurl.com/5bh5dvdv - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Sigfrido Ranucci, i rilievi davanti all’abitazione del giornalista dopo l’esplosione: le immagini - L'Antimafia indaga sull'esplosione davanti alla casa di Ranucci a Pomezia. Segnala ilfattoquotidiano.it
Doppia esplosione davanti a casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Nessun ferito - Il giornalista ha raccontato di aver subito altri episodi intimidatori negli scorsi mesi ... Da rainews.it
Bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci parcheggiate sotto casa: "Mia figlia passata lì pochi minuti prima, poteva ucciderla" - Il giornalista vive sotto scorta da tempo per le molte minacce ricevute per le sue i ... Secondo today.it